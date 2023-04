Serie B – Tutto fin troppo facile per la Liofilchem Roseto contro Monopoli

LIOFILCHEM ROSETO – WHITE WISE BASKET MONOPOLI 83-63 (22-19; 23-13; 25-17; 13-14)

ROSETO: Giansante, Fiusco n.e., Carusi, Zampogna 5, Dincic 14, Morici 12, Seck 10, Amoroso 10, Di Emidio 12, Natalini 5, Santiangeli 15, Nikolic n.e. Coach Danilo Quaglia

MONOPOLI: Biordi 7, Diomede, Bastone 15, Ragusa 4, Annese 6, Ballabio 17, Moretti 12, Martini 2, Tartamella, Da Rin, Laquintana n.e. Coach Giorgio Salvemini

Tiri da due Roseto 18/32, Monopoli 18/40. Tiri da tre 12/26, 7/16. Tiri liberi 11/15, 6/9. Rimbalzi 35 (27+8), 29 (23+6)

Altra prova brillante, la terza consecutiva, per la Liofilchem Roseto che al PalaMaggetti supera agevolmente la White Wise Monopoli 83-63. Biancazzurri sempre avanti nel punteggio, con un timido sussulto ospite ad inizio secondo quarto, quando i ragazzi di Salvemini erano riusciti a riportarsi in parità (ma mai in vantaggio per tutta la durata dell’incontro). Ben sei i giocatori in doppia cifra per la squadra di casa.

Padroni di casa in pieno controllo fin dall’avvio. Primi due minuti nel segno di Morici, autore degli unici cinque punti messi a referto dai dieci giocatori in campo fino a quel momento. Monopoli si sblocca con Bastone ma nel frattempo Santiangeli aveva realizzato due tiri liberi. La Liofilchem continua a dominare incontrastata e Salvemini chiama time-out dopo meno di 3’30” dall’inizio delle ostilità sull’11-2. Ramanzina benevola per gli ospiti che al 5’ accorciano sul 14-9 nonostante Amoroso trovi la prima tripla della sua gara.

Ancora protagonista poco più tardi il quasi 43enne di origine campana con una magia in penetrazione. La White Wise però non resta più a guardare e si riaffaccia fino al -1, sprecando anche un’opportunità per regalarsi il sorpasso. La frazione termina sul 22-19.

Monopoli impatta con la bomba di Moretti, che viene però prontamente replicata da Di Emidio. Il match diventa più intenso, con Roseto che cerca di fare nuovamente la voce grossa ma col quintetto pugliese che non ci vuole stare a fare la vittima sacrificale. Buon impatto nella gara per Magaye Seck, dominante come di consueto a rimbalzo ma in un paio di occasioni brillante anche in fase realizzativa. 33-27 il parziale al 15’.

Dopo una tripla di Biordi, la Liofilchem mette improvvisamente il turbo, trovando nove punti consecutivi ed il +12 a 2’30” dall’intervallo. Si rientra invece negli spogliatoi con il vantaggio dei biancazzurri che cresce ulteriormente, sul 45-32. Top scorer Santiangeli e Bastone, entrambi a quota 10.

Solo triple nei 3’ successivi alla ripresa del gioco: per Roseto a bersaglio Amoroso, Morici e Santiangeli; per Monopoli due timbri di Moretti. La fuga biancazzurra però assume dimensioni sempre più corpose ed i ragazzi di Quaglia volano sul 59-38 al 25’, iniziando già a chiudere virtualmente la pratica.

Roseto però non è doma e vola poco dopo sul +25. In evidenza fra i locali il giovane Natalini, sempre più convinto anche in fase offensiva. La White Wise non soltanto pare non avere i mezzi per rientrare in partita ma sembra anche non volerci più credere con qualcuno dei giocatori messi in campo da Salvemini. Il terzo periodo termina sul 70-49.

Non c’è più gara nella frazione conclusiva, con la Liofilchem che amministra il bottino acquisito con maestria. 76-53 il risultato in favore dei padroni di casa al 35’. Spazio nei minuti finali in casa Liofilchem per i baby Giansante e Carusi. Il match termina con le consuete strette di mano con diversi secondi d’anticipo sull’83-63. Domenica prossima Derbyssimo Teramo-Roseto.