SERIE B UFFICIALE – Brian Dervishi, Antonio Marcucci ed Angelo Mastrototaro aggregati alla prima squadra di Roseto

La Pallacanestro Roseto, in virtรน dellโ€™accordo di collaborazione raggiunto con le societร Roseto Basketball Academy, ๐—™๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฅ๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐˜๐—ผ e Virtus Pallacanesto Roseto รจ lieta di comunicare che i giovani classe 2006 ๐—•๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐——๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ต๐—ถ, ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐˜‚๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ ed ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ faranno parte del roster a disposizione di coach Franco Gramenzi nella stagione 2023/2024 e disputeranno in doppio tesseramento il campionato Under 19 dโ€™Eccellenza.

๐˜ฟ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™จ๐™๐™ž รจ unโ€™ala di 192 cm di origini albanesi, cresciuto nella Scuola Minibasket Roseto del professor Saverio Di Blasio, per poi proseguire il suo percorso nella Virtus Roseto prima di approdare alla Roseto Basketball Academy, dove ha disputato i campionati Under 15, Under 16 ed Under 17 dโ€™Eccellenza, oltre a quelli senior di Serie C Silver, dove nellโ€™ultima stagione ha viaggiato a 8,1 punti di media.

๐™ˆ๐™–๐™ง๐™˜๐™ช๐™˜๐™˜๐™ž, guardia di 188 cm, dopo gli inizi nella sua cittร natale Ortona con la Giรฒ Basket, ha militato nelle ultime due stagioni nella Roseto Basketball Academy, disputando i campionati Under 17 dโ€™Eccellenza e C Silver, realizzando 5,9 punti di media tra i senior.

๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฉ๐™–๐™ง๐™ค, guardia-ala di 191 cm, nativo di Trani (BA) nel 2020/2021 ha disputato i campionati Under 15 e 16 dโ€™Eccellenza allโ€™Eurobasket Roma, prima di trasferirsi a Roseto nella stagione successiva e prendere parte ai tornei Under 17 e 19 dโ€™Eccellenza, oltre agli ultimi due campionati di Serie C Silver, viaggiando nellโ€™annata appena trascorsa a 14,4 punti di media.

Da segnalare nel loro comune percorso giovanile il raggiungimento delle finali nazionali Under 17 dโ€™Eccellenza nelle ultime due stagioni.

Infine si uniranno al raduno di domenica 20 Agosto anche ๐—ง๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ผ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ (2005) ed ๐—”๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—น๐—ผ ๐—ง๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ (2006), entrambi cresciuti nella Scuola Minibasket Roseto del professor Saverio Di Blasio, proseguendo poi il loro percorso nelle giovanili con la Virtus Roseto e con la Roseto Basketball Academy, che svolgeranno la preparazione con la prima squadra.

