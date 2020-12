SERIE B UFFICIALE – Affidata a Giorgio Salvemini la panchina della Rennova Teramo

Il nuovo allenatore della Rennova Teramo è Giorgio Salvemini. La stretta di mano fra il presidente Fabio Nardi e il tecnico nato a Guardiagrele 48 anni fa è infatti arrivata. Si apre così un altro capitolo importante nella storia del sodalizio biancorosso. Una nuova fase che parte dopo aver apposto firme su un contratto biennale che darà la possibilità a coach Salvemini di impostare un lavoro duraturo e a 360 gradi: “Innanzitutto – queste sono le prime considerazioni del nuovo allenatore della Rennova – voglio esprimere tutta la mia vicinanza a Simone Stirpe, che è stato un pilastro nel percorso di crescita della Teramo a Spicchi in questi anni. A lui va un grande abbraccio di solidarietà da parte mia. Poi, mi sento di dire che arrivo alla TaSp con un entusiasmo incredibile perché sono stato costretto a stare lontano dal campo per 10 lunghissimi mesi e non vedo l’ora di tornare ad emozionarmi in palestra”.

Trapela subito tutta la carica di un coach altamente titolato, che per gli addetti ai lavori non ha bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di un formatore nazionale CNA, responsabile regionale per la formazione degli allenatori, eletto miglior coach della Serie B nella stagione 2017/18, vicino per due volte con San Severo alla promozione in A2. E si potrebbe continuare ancora a leggere il prestigioso curriculum. Insomma, un nome di quelli che pesano, da anni regolarmente accostato a panchine di società blasonate e ambiziose: “Ho apprezzato tantissimo la proposta arrivatami dalla Teramo a Spicchi – commenta sulla scelta coach Salvemini – perché so di essere stato messo al centro di un progetto tecnico e formativo molto importante e ben strutturato. Qui so di poter crescere e di far crescere tutto l’ambiente. Sin dal primo incontro con il presidente ho avuto delle sensazioni positive e ho percepito immediatamente la voglia di fare bene e di guardare al futuro in maniera lungimirante. Ringrazio quindi la società per la fiducia riposta in me. E proprio perché voglio ripagare questa fiducia mi impegnerò al massimo delle mie possibilità”.

Parole piene di sostanza per l’esperto coach, da qualche mese divenuto ufficialmente allenatore Fip benemerito per l’attività pluriventennale. Un tecnico che porterà tutto il suo enorme bagaglio d’esperienza per elevare ancor di più il rendimento della Rennova e dell’intero mondo TaSp: “Della Teramo a Spicchi – chiude Giorgio Salvemini – si parla benissimo nell’ambiente degli allenatori e degli addetti ai lavori e ora voglio vedere dal di dentro come poter esaltare e rafforzare quanto di buono questa realtà ha già saputo esprimere. Venendo alla squadra posso dire di aver già allenato alcuni giocatori e di aver giocato contro altri per cui conosco bene ognuno di loro. C’è però bisogno della conoscenza diretta del gruppo nella sua interezza e del lavoro quotidiano in palestra per definire le tappe di crescita della squadra. Da questo punto di vista voglio che tutti abbiano bene in mente l’importanza del proprio ruolo e la responsabilità presa nei confronti della società, dei tifosi e della città”.

Giorgio Salvemini – nato a Guardiagrele (CH) il 18/12/1972

1992/99 Audax Chieti (C2)

1999/00 Pallacanestro Chieti (C2, vittoria del campionato)

2000/01 Pallacanestro Chieti (C1)

2001/04 Roseto Basket (resp. sett. giov. Serie A e Finali Nazionali Cadetti)

2004/05 Nuovo Basket Silvi (B2)

2005/06 Nuovo Basket Silvi (B2)

2006/07 Pallacanestro Chieti (Serie C1)

2007/08 Pallacanestro Chieti (B2, playoff)

2008/09 Pallacanestro Chieti (B2)

2009/10 Olimpia Campobasso (Serie C Dilettanti, finale promozione)

2010/11 Torre de’ Passeri (Serie B Dilettanti, playoff)

2012/13 Lanciano Basket (DNC, semifinali playoff)

2013/14 Lanciano Basket (DNB, semifinali playoff)

2014/15 Amatori Pescara (Serie B, semifinali playoff)

2015/16 Amatori Pescara (Serie B, finale playoff)

2016/17 Amatori Pescara (Serie B, semifinali playoff)

2017/18 Cestistica San Severo (Serie B, Final Four promozione A2)

2018/19 Cestistica San Severo (Serie B, Final Four promozione A2)

2019/20 Paffoni Omegna (Serie B)

Paolo Marini

resp. Area Comunicazione

Teramo a Spicchi 2K20