SERIE B UFFICIALE – Agrigento conferma capitan Chiarastella

La Fortitudo Agrigento è lieta di comunicare che Albano Chiarastella, anche per la prossima stagione sarà un giocatore biancazzurro. Seconda stagione di fila con la maglia della Fortitudo Agrigento, l’ottava con il biancazzurro addosso. La società ed il carismatico capitano, sono pronti ad iniziare una nuova avventura insieme. Leadership e talento, Albano Chiarastella si è detto felice della scelta fatta.

Albano Chiarastella: “Voglio ringraziare la famiglia Moncada ed il direttore sportivo Cristian Mayer per avere creduto in me mettendomi al centro del nuovo progetto. Voglio ringraziare anche il mio procuratore Massimiliano Aldi. Un motivo molto importante della mia scelta è stata la riconferma del nostro coach, Devis Cagnardi. Per me è il nostro valore aggiunto. Mi auguro che i nostri tifosi ci seguano, che siano positivi e che credano, come ho fatto io, nella società. Sono molto stimolato e motivato, non vedo l’ora di essere di nuovo in campo”.

