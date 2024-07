SERIE B UFFICIALE – Agrigento conferma Nicolas Morici

By

Prima riconferma in casa Fortitudo Agrigento. La società è lieta di annunciare che Nico Morici vestirà anche per la stagione 24/25 i colori della nostra società.



Giocatore che già negli scorsi anni ha mostrato grande attaccamento alla squadra e sopratutto spirito di abnegazione e voglia di contribuire.

Conosciamo bene l’atletismo, la professionalità e le doti tecniche di Nico e sappiamo che sarà un tassello fondamentale nel roster di coach Quilici.



Ecco le parole di Nico: “Chi mi conosce sa quanto ci tengo alla Fortitudo, e soprattutto dopo una stagione negativa dal punto di vista del risultato sportivo, c’era una parte di me che aveva tanta voglia di rivincita. E questo ha avuto un peso significativo al momento di scegliere. Mi auguro che insieme alla gente giusta torneremo a prenderci delle soddisfazioni e a divertirci insieme”.



UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO