SERIE B UFFICIALE – Agrigento e Chiarastella avanti insieme

Capitan Chiarastella non si tocca!

Si riparte da qui, dalla bandiera della Fortitudo, Albano Chiarastella alla sua dodicesima stagione in maglia biancoazzurra. Solidità, concretezza, esperienza e leadership, tutto quello che ci servirà in questa stagione per viverla da veri giganti quali siamo.

Albano non ha bisogno né di parole ne di presentazioni perché il valore che lo lega al pubblico agrigentino, ma soprattuto a questa società, va aldilà di ogni risultato e situazione sportiva. È il pilastro di questa squadra che risorgerà più forte di prima e tornerà a coinvolgere grandi e piccoli facendoci divertire.

Amuni

UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO