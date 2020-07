SERIE B UFFICIALE – Agrigento e coach Cagnardi ancora insieme

La Fortitudo Agrigento è lieta di comunicare che, anche per la prossima stagione, coach Cagnardi sarà biancazzurro. Il coach e la società agrigentina hanno firmato un nuovo accordo. Cagnardi, che si appresta a vivere il suo secondo anno da allenatore della Fortitudo Agrigento, si è detto felice della scelta fatta.

La stagione appena trascorsa, si è conclusa con una qualificazione in Coppa Italia ed un record di vittorie casalinghe al PalaMoncada, ma anche con un secondo posto nel campionato di A2. La Fortitudo Agrigento anche per la prossima stagione si affiderà alla guida tecnica di coach Cagnardi.

Ecco le parole del direttore sportivo Cristian Mayer

“Sono contento che coach Cagnardi abbia rinnovato l’accordo con la Fortitudo Agrigento. E’ un allenatore che ha dimostrato di lavorare bene, farlo al primo anno di Fortitudo Agrigento non era semplice. Cagnardi era reduce da una stagione difficile a Reggio Emilia, ha fatto davvero bene con noi e di questo ne sono contento. La conferma di coach Cagnardi è un segnale importante di continuità che diamo”.

Le parole di coach Cagnardi

“Sono felice e soddisfatto per questa reciproca fiducia. La Fortitudo Agrigento ha dimostrato di voler avviare un progetto serio a livello organizzativo con la nomina di Gabriele Moncada alla presidenza. Gabriele, ha subito dimostrato intraprendenza e idee chiare ripartendo da Cristian Mayer nell’area manageriale a fugare ogni dubbio. Il lavoro che ci aspetta non è semplice ma il senso di appartenenza e di sfida che ci accomuna ha acceso subito una grande motivazione in tutti noi”.

FONTE: Uff. Stampa Fortitudo USD Agrigento