Altra riconferma in casa Fortitudo, Emanuele Caiazza vestirà per il secondo anno la maglia biancoazzurra. Lui è ormai per tutti Lele e abbiamo visto che non gli mancano ne sprint ne intraprendenza e siamo certi che questo campionato sarà l’occasione giusta per dimostrare quanto è cresciuto e il contributo che può dare alla resto della squadra.

UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO