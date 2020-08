SERIE B UFFICIALE – Alba, il prospetto Ferracaku promosso in prima squadra

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare che Argent Ferracaku farò parte del roster della prima squadra che affronterà la Serie B 2020-21.

Profilo

Guardia-Ala di 193 cm e 90 kg nato nel 2002, cresce nel minibasket e nel settore giovanile dell’Olimpo Basket Alba. In maglia biancorossa vince il campionato Under 16 e Under 18 regionale, rispettivamente nel 2016-17 e nel 2018-19). Nel 2018-19 ha giocato anche in Serie D all’Omega Asti, segnando 96 punti in 26 partite, con il record di 13 messi a segno in Gara 2 dei quarti di finale playoffs nell’incandescente campo di Carmagnola. Dal 2018 è aggregato agli allenamenti della prima squadra, con cui in questa stagione è stato convocato cinque volte ed è sceso in campo nel successo contro Costa d’Orlando il 3 novembre 2019.

L’anno prossimo sarà nuovamente nel roster della prima squadra sotto la guida di coach Jacomuzzi.

L’intervista

Terzo anno con la prima squadra, che quest’anno avrà molti più coetanei: “Quando ho saputo i nomi dei nuovi giovani che sono arrivati in prima squadra sono stato molto contento perché con Castellino e Reggiani ho avuto la fortuna di giocarci in selezione regionale. Secondo me possiamo provare a fare bene, ma bisognerà spingere molto e lavorare tanto. Secondo me si può creare davvero un bel gruppo con un ambiente che ci aiuta a crescere. Sicuramente altre squadre sono molto più esperte, ma il duro lavoro paga sempre e più ci impegneremo, meglio potremo fare. Personalmente spero di crescere tanto e in questi mesi sto lavorando molto per essere pronto all’inizio della preparazione. Voglio dare il massimo e tutto me stesso”.

