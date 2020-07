SERIE B UFFICIALE – Alba, nona stagione in panchina per coach Jacomuzzi

L’Olimpo Basket Alba è lieta di annunciare la permanenza di coach Luca Jacomuzzi sulla panchina biancorossa!

Il coach, ormai una vera e propria istituzione per il nostro club, allenerà la prima squadra per la nona stagione. Era infatti approdato in terra langarola nel 2012-13, anno in cui era stata centrata la vittoria della C2 e la conseguente promozione in C1 (DNC). Poi, dopo altre due stagioni culminate col primo posto in stagione regolare nel 2014-15 in DNC, il passaggio alla PMS, prima di tornare ad Alba nel 2016-17 per festeggiare ancora un salto di categoria, questa volta in Serie B. Dopo la salvezza (2017-18), ha raggiunto i playoffs del 2018-19. Dopo quest’ultima inconclusa stagione, prosegue il rapporto tra Luca Jacomuzzi e l’Olimpo Basket Alba.

L’intervista

La prossima annata si preannuncia con tante sorprese ed incognite, ma si riparte da un allenatore che ha ormai i colori biancorossi cuciti addosso: “Sono fiero di avere rinnovato e sono felice di poter restare in un ambente che mi piace e che mi permette di lavorare bene. Mi piace vedere questo progetto di Alba come quello dei college americani, dove un allenatore rimane dieci/quindici anni per cicli lunghi e crea un legame da un lato con i giocatori e dall’altro con il pubblico ed il territorio. Questa sensazione la sento molto viva dentro di me”.

Dalla panchina dunque l’Olimpo Basket costruisce il suo nuovo futuro, in cui non mancheranno novità anche perché ci sono state e ci saranno partenze importanti: “Le partenze sono pesanti e non saranno coperte da nuovi giocatori senior. Cerchiamo di costruire una squadra ancora più giovane, con l’intento di confermare parte dell’ossatura, ma inserire anche alcuni ragazzi del nostro vivaio. Ci sarà dunque un’anima con più albesità, ma soprattutto sarà una squadra con una forte impronta piemontese. L’idea è comunque quella di avere pochi senior e tanti under. Quindi forse pagheremo un po’ di inesperienza all’inizio, ma cercheremo di crescere e farci trovare sempre più pronti, partita dopo partita”.

Tante incognite ci sono anche su campionato ed avversarie. Che Serie B bisogna aspettarsi? “Il primo aspetto da capire sarà quando si inizierà a giocare. Da questo punto di vista non sappiamo come muoverci anche se fisseremo il raduno per la seconda metà di agosto. Per la preparazione fisica, ad esempio, non sarà semplice regolarsi, non sapendo quando si scenderà in campo. In generale comunque dalla prossima Serie B mi aspetto un campionato frizzante con tanti giovani e pochi giocatori esperti. Fatta eccezione per le corazzate che puntano alla promozione, le altre avversarie penso saranno più o meno su questa lunghezza d’onda. Dunque, chi riuscirà ad inserire dei giovani validi allora potrà fare una buona stagione: saranno i giovani a fare la differenza”.

Prosegue dunque questo felice legame ormai di lunga data tra l’Olimpo Basket e coach Jacomuzzi che ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi langaroli. Oggi bisogna scrivere un nuovo futuro e si riparte da un timoniere che è una certezza!

FONTE: Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba