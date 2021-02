SERIE B UFFICIALE – Alba saluta e ringrazia Tagliano

L’Olimpo Basket Alba saluta e ringrazia Danilo Tagliano, che da oggi svestirà la divisa langarola alla volta di una nuova esperienza.

Nella passata stagione il classe 2002 aveva debuttato con i colori biancorossi in Serie B, oltre che ad essere impegnato in Under 18 Gold (dove è risultato il miglior realizzatore del campionato con 27 punti di media). Poi, nell’annata corrente registra al proprio attivo nove partite disputate, di cui quattro in Supercoppa (con 12 punti complessivi) e cinque in stagione regolare. Questa esperienza si chiude dopo due stagioni intense e di crescita.

Il saluto di Danilo Tagliano

Danilo Tagliano saluta così l’Olimpo Basket: “Sono stati due anni importanti e devo dire che mi son trovato sempre benissimo, l’ambiente per me è stato l’ideale. Negli ultimi mesi i miei obiettivi personali sono cambiati e ho preferito fare questa scelta per provare una nuova esperienza. Ringrazio la Società, tutta la squadra, i compagni e lo staff. Mi sono trovato benissimo con tutti sia l’anno scorso che quest’anno, un saluto a tutti!”

Ancora ringraziandolo per il suo impegno e dedizione profusi con costanza in palestra, l’Olimpo Basket augura un grande in bocca al lupo a Danilo per la sua prossima avventura!

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba

Pietro Battaglia