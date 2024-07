SERIE B UFFICIALE – Alberto Bedin firma con Gema Montecatini

By

Diamo il benvenuto in maglia La T Tecnica Gema ad 𝐀π₯π›πžπ«π­π¨ 𝐁𝐞𝐝𝐒𝐧!

Il roccioso centro classe 1999, alto 202 cm per 114 Kg, ha giocato in carriera, andando a ritroso, con Fabriano, Ancona, Senigallia, Ozzano, Cento e Olginate.

Nell’ultimo campionato ha incrociato Gema ai playoff, dove le sue medie sono arrivate a 11.2 punti e 5 rimbalzi, confermandosi in pieno in tutte le sue caratteristiche di lottatore e uomo d’area, rispetto ai numeri offerti nella stagione 2022/23 in maglia Ancona.

A Senigallia due stagioni prima, sempre in B, ha sfiorato i 10 punti e i 5 rimbalzi a partita. Giovane, ma carico e molto determinato: da recente avversario a nuovo acquisto rossoblu!

