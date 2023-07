SERIE B UFFICIALE – Alberto Cacace approda alla Rucker

ALBERTO CACACE È UN NUOVO GIOCATORE BIANCONERO



Ligure, classe 1996, cresce nelle giovanili di Loano prima di approdare alla Stella Azzurra Roma con cui vince lo scudetto U19 nel 2015, giocando da under anche in A2 con Veroli. L’anno successivo si trasferisce alla Mens Sana Siena, in seguito veste le maglie di Ferrara, Lecco, Palestrina, Giulianova, Ancona e, da ultimo, Latina in A2.



Con l’Italbasket ha disputato un Mondiale Under 19 in Grecia e un Europeo Under 18 in Turchia. Fisicità, grinta ed energia, uomo squadra capace di creare situazioni di vantaggio per sé e per i compagni, Alberto va ad impreziosire il roster della nuova Rucker che con il suo arrivo alza il livello tecnico e agonistico.



Alberto Cacace: “Sono felicissimo di far parte della nuova Rucker. Voglio subito ringraziare la Società per avermi cercato e voluto con grande determinazione, ho accettato di far parte del progetto ambizioso che diventerà il nostro obiettivo. Sono sicuro che sarà un campionato di alta classifica come quelli disputati negli ultimi anni, arrivo in un territorio dalla grande tradizione cestistica con grandi aspettative e sicuramente metterò il massimo impegno per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.



Michele Gherardini: “Alberto è nel pieno della sua maturità cestistica e fisica, a 27 anni ha già un’importante esperienza di Serie B. L’anno scorso ha testato anche la A2 con buoni risultati, siamo quindi contenti che ci abbia scelto. È un giocatore che grazie alla sua fisicità può tranquillamente giocare in più ruoli ed il suo arrivo è in linea con l’idea di versatilità che sta alla base delle scelte di mercato che stiamo facendo con coach Carrea per delineare la nuova Rucker”.



Benvenuto Alberto

UFF.STAMPA RUCKER BASKET