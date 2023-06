SERIE B UFFICIALE – Alberto Conti e Mestre si separano

La società Basket Mestre comunica che l’atleta Alberto Conti ha esercitato la clausola d’uscita dal contratto per la stagione 23/24.

La società aveva proposto un importante adeguamento e un ulteriore prolungamento di contratto ma per volontà dell’atleta le strade si sono oggi ufficialmente separate. Nonostante il dispiacere vogliamo ringraziare Alberto per tutto quello che insieme è stato fatto. Alberto a Mestre ha raggiunto il riconoscimento di Mvp della stagione appena trascorsa e insieme ai suoi compagni ha portato in alto la maglia di Mestre. Ad Alberto quindi tutta la nostra riconoscenza per una stagione indimenticabile.

UFF.STAMPA BASKET MESTRE