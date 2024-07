SERIE B UFFICIALE – Alberto Conti firma con GVM Roma

La Virtus GVM Roma è lieta di annunciare l’accordo con Alberto Conti, nella passata stagione in A2 alla Fortitudo Bologna.

Bolognese classe 1998, Alberto è una guardia/ala di 195 cm. Cresce cestisticamente nella Virtus Bologna, con cui svolge tutta la trafila delle giovanili, vincendo il campionato Under 17 nel 2014.

Successivamente vola negli Stati Uniti, alla Combine Basketball Academy di Charlotte che gli consente di ottenere la chiamata dalla A2 da parte della Bertram Tortona. Nel biennio 2017/19 si trasferisce a Rieti (sempre in serie A2) dove crescono minutaggio e medie realizzative. Il suo viaggio nella stagione 2019/2020 prosegue a San Severo, dove gioca 17 partite prima di passare a Senigallia, dove scende in campo una sola volta a causa dello stop per la pandemia.

Nel 2020 torna a casa, all’ombra delle Due Torri, per giocare la prima parte della stagione con il Bologna Basket 2016, mantenendo una media di 18.4 punti nelle 13 partite disputate, prima di accettare l’offerta dalla Sicilia (nuovamente in serie A2) per chiudere la stagione con la maglia dell’Orlandina. Nella stagione 2021/22 il viaggio prosegue in Puglia, dove veste la maglia di Taranto (serie B), collezionando 20.3 punti di media nelle 28 partite giocate, tirando con il 57% da 2 punti e con il 39% da 3 punti. Da Sud a Nord, direzione Gemini Mestre, dove trascina la squadra alla finalissima Playoff contro Orzinuovi conquistando il titolo di MVP di tutta la serie B. Chiude il campionato con 19 punti, 4.2 rimbalzi e 1.8 assist di media nelle 28 partite giocate. Nell’ultima stagione veste la maglia della Fortitudo Bologna, dove esplode letteralmente nei playoff, con una serie finale contro Trapani di livello assoluto. Oggi la sua storia prosegue a Roma: benvenuto Alberto!

Le prime parole di Alberto: “Sono molto contento e determinato nel far parte della squadra della Virtus Roma 1960 proprio perché è una società di grande ambizione ed in una città meravigliosa come Roma. Parlando sia col direttore sportivo sia con l’allenatore ho avuto subito delle buonissime sensazioni e ho voluto abbracciare con entusiasmo il progetto. Farò di tutto e metterò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati Colgo da subito l’occasione per salutare calorosamente tutti i tifosi e spero di vivere una stagione sportiva con il Palazzetto sempre pieno e ricco di un entusiasmo contagioso tra squadra e tifosi stessi.”

UFF.STAMPA GVM Roma