SERIE B UFFICIALE – Alberto Fragonara giocherà con i Legnano Knights

L’inizio fu con il minibasket dei Knights a 11 anni e poi tutte le giovanili con ABA; Alberto Fragonara dopo 8 anni torna a rivestire la maglia biancorossa dei Knights, diventando il play che affiancherà in cabina di regia Tommaso Marino.

Alto 188cm, ha giocato in serie B come avversario di Legnano nei due anni con con la maglia della Sangiorgese nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, dove contestualmente ha giocato i campionati di Eccellenza con ABA.

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del College Borgomanero sfiorando lo scudetto con la U19, con cui ha perso solo la finalissima contro la Stella Azzurra Roma.

Nella carriera giovanile, Fragonara ha spesso vestito la maglia delle nazionali giovanili, e da aggregato, anche la Next Gen Cup con Brindisi risultando, a detta di tutti, uno dei talenti che si è messo più in evidenza.

Nella passata stagione Fragonara ha chiuso con 11.4 punti di media con il 49% dal campo, 2.8 rimbalzi e 2.8 assist.

Basilico: “Siamo felici di poter avere nel nostro roster Alberto che è stato un nostro giocatore per tutto l’arco del settore giovanile.

Già con Sangiorgio aveva dimostrato di tenere in maniera ottima il campo in Serie B, e la scorsa stagione si è sicuramente affermato come uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.

Riaverlo in squadra, sapendo di poterlo schierare con un minutaggio importante, è un cosa che ci inorgoglisce”.

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights