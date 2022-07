SERIE B UFFICIALE – Alessandro Abramo chiude il roster della Rucker Sanve

By

LA RUCKER CHIUDE IL ROSTER CON ALESSANDRO ABRAMO



Ala classe 2003, Abramo è reduce dalla vittoria della C Silver con la maglia del Sistema Basket Pordenone. Con lui, il roster della squadra affidata a Mian è completo.

Gioca negli U13 e U14 a Vittorio Veneto prima di passare alla De Longhi Treviso con la cui maglia partecipa ai campionati U15 e U16 Eccellenza. Poi l’approdo alla Rucker con cui gioca le due stagioni U18 Eccellenza. L’anno scorso ha giocato in C Silver con il Sistema Pordenone conquistando la C Gold.

“Mi piace correre e fare contropiede appena se ne presenti l’occasione, oltre a tirare dalla lunga distanza. Sono tanti gli aspetti su cui voglio lavorare per migliorare il mio bagaglio tecnico. Far parte della Rucker e poter allenarmi con giocatori di serie B è un’ottima occasione per crescere. Ho bei ricordi dei due anni giocati con le giovanili bianconere e voglio sfruttare questa chance.”.

Ufficio stampa Rucker