SERIE B UFFICIALE – Alessandro Banchi approda ad Imola

Figlio d’arte, primo genito di Luca Banchi, Alessandro Banchi classe ’98, nonostante la giovane età, arriva ad Imola dopo aver militato in importanti squadre di Serie B come Lucca, Palestrina e Giulianova.

Ottimo regista, ma con grandi capacità di tiro Alessandro si è sempre contraddistinto per essere un play dalla grande tenacia, carisma e super potenzialità.

“Imola è una realtà abituata a palchi scenici di categorie superiori. Una città dove si respira basket come ormai sono rimaste poche in Italia. È un onore per me giocare in una piazza come questa e non vedo l’ora di iniziare”

Esordisce così Alessandro nel descrivere il perché della scelta di Imola

“Avere la possibilità di essere allenato da un allenatore del calibro di Paolo è un’occasione che non mi potevo far scappare.

Ha allenato grandi giocatori e adesso avere l’opportunità di poter ricevere consigli da lui e di giocare per lui è per me un grande motivo di orgoglio”

Un giovane dalle grandi ambizioni e con ottimo spirito di squadra:

“Sicuramente il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a raggiungere il miglior risultato possibile. La squadra si sta formando e sono sicuro che daremo il massimo per onorare questa maglia”

BENVENUTO AD IMOLA ALE!

Uff stampa Andrea Costa Imola basket