SERIE B UFFICIALE – Alessandro Pasi nuovo direttore sportivo di Ozzano

La società New Flying Balls, nel processo di rinnovamento intrapreso, comunica con soddisfazione l’inserimento del Dr. Alessandro Pasi nel ruolo di direttore sportivo per la stagione agostinistica 2023/2024, certi che le competenze e il profilo professionale saranno fruttuosi per la squadra e per l’intero assetto cestistico ozzanese.

“Sono onorato e ringrazio la Società per la fiducia accordata poiché la tradizione di Ozzano il calore dei suoi supporters e, ultimo non ultimo, la brillante stagione appena conclusa rappresentano per me un enorme stimolo quotidiano per affrontare la prossima stagione”.

Queste le prime parole di Alessandro Pasi, al quale va il nostro più caloroso benvenuto!

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano