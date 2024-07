SERIE B UFFICIALE – Alessandro Riva è un nuovo giocatore della Virtus Cassino

By

Decima pedina ufficiale nel roster di coach Auletta, che si completa così anche nel reparto lunghi con l’innesto dell’ala grande/centro ex Tramarossa Vicenza, Alessandro Riva.

Atleta di 205cm, scuola Basket Lecco, dove ha completato tutto il percorso giovanile, ha esordito giovanissimo in serie B sempre con la maglia della Gimar, e da qualche anno ha preso corpo la sua carriera da professionista nel terzo livello nazionale.

Dopo un biennio in maglia Piombino, si trasferisce a Montegranaro, sponda Sutor, per poi approdare nelle piazze di Oleggio e Casale Monferrato, dove conclude la stagione con 12 punti di media per gara e 5.6 rimbalzi con il 51% al tiro dal campo.

Nella stagione 2023/24, dunque, l’arrivo a Vicenza, dove conquista l’obiettivo programmato dalla dirigenza biancorossa della permanenza nel terzo campionato nazionale. Termina l’anno sportivo con 8 punti di media a gara in 20 minuti di utilizzo per 40 presenze totali, arricchite da 4.5 rimbalzi, 0.4 palle recuperate e 0.5 assist.

Da parte di tutta la dirigenza cassinate, un caloroso benvenuto ad Alessandro per questa sua nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

