SERIE B UFFICIALE – Alessandro Sperduto completa il roster della Juvecaserta

La Juvecaserta completa il roster della sua prima squadra con la guardia ventiduenne di 193 cm Alessandro Sperduto. Nato il 15 gennaio del 2000, è cresciuto nel vivaio dell’Eurobasket Roma nelle cui fila ha esordito in Lega2 nel 2017/18. La stagione successiva ha trovato continuità di presenza con la maglia della Tiber Roma con cui ha disputato 28 partite del campionato di serie B. L’anno dopo è stato protagonista per la prima volta fuori dalla Capitale con la Fortitudo Alessandria, sempre in serie B. Ritorno nel Lazio nel 2020/21 ma nelle fila della NPC Rieti in Lega2 dove è rimasto fino a dicembre prima di trasferirsi a S. Antimo in serie B (16 partite con 10,6 punti di media). Confermato lo scorso anno nel club del napoletano (9,7 punti di media e 3,3 rimbalzi), lo ha lasciato dopo sei partite per trasferirsi a Cecina con la cui maglia ha giocato 23 partite facendo registrare una media di 15,7 punti e 4,9 rimbalzi a partita.



Per coach Sergio Luise «è il giocatore che cercavamo da aggiungere al roster: giovane, motivato e di talento. Ha dimostrato di poter giocare minuti da protagonista in questa serie grazie alle sue capacità di far canestro. Avrebbe dovuto far parte del roster dell’Eurobasket Roma in serie A2 se non ci fosse stata la mancata iscrizione, a testimonianza del suo potenziale e delle sue qualità».

Uff.Stampa JuveCaserta