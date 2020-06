SERIE B UFFICIALE – Alessandro Vigori in prestito alla ASD Pallacanestro DGM di Cividale del Friuli

Pallacanestro Reggiana comunica di aver trovato un accordo con la società ASD Pallacanestro DGM di Cividale del Friuli (Serie B) per la cessione dell’atleta Alessandro Vigori in prestito fino al termine della stagione sportiva 2020/2021.

Vigori, classe 1999, ha iniziato la scorsa stagione in prestito alla Pallacanestro Mantovana in Serie A2, prima di trasferirsi a febbraio ai Tigers Cesena in Serie B, con i quali ha disputato una sola partita prima del lockdown che ha concluso la stagione anticipatamente.

Queste le dichiarazioni del Direttore Generale Filippo Barozzi: “Prestiamo Vigori ad una nuova realtà ambiziosa come Cividale del Friuli, con l’auspicio che possa fare un deciso salto di qualità per riproporsi ad alto livello con un’esperienza ad oggi ancora da maturare”.