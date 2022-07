SERIE B UFFICIALE – Alessio Izzo firma con Pozzuoli

Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Basket Pozzuoli. Classe 2001 può giocare nel ruolo di guardia e di play. E’ un tiratore naturale che può segnare da qualsiasi distanza e con grande continuità. Giocatore di talento e personalità che non ha paura di prendersi responsabilità in campo e difendere forte sul proprio avversario.

Nonostante la giovane età vanta diverse esperienze in tutta Italia: parte giovanissimo a 14 anni da Torre Annunziata per Lido di Roma, poi Arezzo con coach Vezzosi, Under 16 e Under 18 nell’ambiziosa Bassano del Grappa, quindi, Scandone Avellino, Basket Club Irpinia e Aurora Desio. Nelle varie tappe toccate gioca sempre le finali nazionali di categoria. La passata stagione ha militato con la Pallacanestro Angri in serie C Gold giocando la finale per la promozione in serie B.

Ufficio Stampa Virtus Basket Pozzuoli