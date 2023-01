SERIE B UFFICIALE – Alessio Mazzotti rinforza la linea verde della Real Sebastiani Rieti

La RSR comunica di aver raggiunto l’accordo con il classe 2003 Alessio MAZZOTTI fino al 30 giugno 2024.

Nato a Ravenna il 16 giugno 2003, il giovane arriva in prestito dall’Orange1 Basket Bassano ma in questa stagione ha cominciato il campionato con la Pallacanestro Firenze società nella quale, in questi primi cinque mesi, ha collezionato 12 presenze in Serie B con una media di 4.5 punti per partita. L’11 dicembre il giocatore, proprio con la casacca biancorossa dei toscani, aveva ben figurato sul parquet del PalaSojourner, segnando 11 punti nella sfida persa 81-64 con la RSR.

Queste le prime parole del neo giocatore della RSR: “Sono molto felice di poter giocare per una squadra come la Real Sebastiani Rieti. Sono qui per giocare e divertirmi, dando tutto quello che ho per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Società”.

Mazzotti indosserà la maglia numero 17.

Area Comunicazione RSR