SERIE B UFFICIALE – Alessio Natalini firma con Roseto

La Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare di aver definito l’ingaggio per la stagione sportiva ‘22/’23 del play Alessio Natalini, classe 2003,(180 cm x 80 kg), cresciuto nel vivaio dell’Aurora Desio e proveniente da Olginate (Serie B).

Grande agonista, dotato di buon tiro, Natalini arriva nel Lido delle Rose dopo aver conquistato la salvezza con la sua Olginate negli ultimi playout di Serie B. Minutaggio cresciuto nella seconda parte della stagione grazie anche alla sua voglia di mettersi in gioco; nonostante la sua giovane età già pronto per gare ufficiali, senza dimenticare la vittoria del Campionato di C Gold nella stagione 2020/21 in canotta Aurora Desio, squadra con cui ha partecipato dal 2018 al 2021 anche al campionato di U18 di Eccellenza.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Non vedo l’ora di addentrarmi in questa avventura, in una piazza cosi prestigiosa. Questa sarà la mia prima stagione lontano da casa ed il fatto di viverla in una città in cui si respira pallacanestro come Roseto mi rende molto felice. Inoltre, mi sento molto entusiasta di poter lavorare con un gruppo di giocatori e con uno staff di così alto livello: ciò mi stimola moltissimo. Sono pronto a lavorare al massimo per onorare questa maglia”.

Coach Quaglia ci descrive l’ultimo arrivo in casa biancazzurra: “Alessio è un ragazzo che ha tanta voglia di fare bene e mettersi in gioco, ad inizio scorsa stagione ha giocato poco ma nella seconda parte si è guadagnato meritatamente minuti sul campo conquistando la salvezza con la sua squadra. Siamo molto contenti del suo arrivo, ci aiuterà tantissimo non solo negli allenamenti ma anche nelle gare ufficiali permettendoci di allungare le rotazioni ad 11 giocatori.”

