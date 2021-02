SERIE B UFFICIALE – Alessio Policari new entry in casa BPC Virtus Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Under, Alessio Policari, in forza nella scorsa stagione al Basket Pescara, per l’annata agonistica 2020/21.

La società di punta della città martire informa, inoltre, di aver acquistato a titolo definitivo il cartellino del giovane atleta classe 2001 proprio dalla società abruzzese, a seguito di un periodo di prova che ha convinto positivamente lo staff tecnico e dirigenziale rossoblù, che ha deciso dunque, nella persona del presidente e DS, Leonardo Manzari, di tesserarlo e di farlo scendere in campo già dal prossimo match, delle ‘V’ rossoblù, di domani al PalaVirtus contro la Luiss Roma.

Nato il 23/10/2001, il giovane neo-cassinate, scuola Stella Azzurra Roma, vanta uno scudetto nel 2017 per la categoria U16 e varie partecipazioni a campionati nazionali giovanili in maglia proprio nerostellata, nonché varie esperienze con le categorie nazionali giovanili.

Nel 2017-18 si trasferisce al Basket Scauri, per poi passare l’anno seguente a Pescara.

Dalla giornata di ieri è un nuovo atleta della BPC Virtus Cassino.

Di seguito, le dichiarazioni sull’ingaggio del nuovo atleta rossoblù del Presidente e DS Leonardo Manzari: “Sono estremamente contento e soddisfatto di aver portato Alessio a Cassino. È un ragazzo cestisticamente pronto e in grado di darci quantità e intensità. Crediamo molto in lui e nelle sue potenzialità, e, a dimostrazione di ciò, abbiamo deciso di acquisirne il cartellino. Abbiamo condiviso con lui e con la sua famiglia, che ringrazio pubblicamente per la buona riuscita dell’operazione, un percorso volto a non esaurirsi con quest’annata agonistica, ma che lo veda coinvolto anche nei prossimi anni con la maglia della Virtus. Ho apprezzato il suo entusiasmo e la sua voglia di dimostrare sul campo tutto il suo valore, e di non pretendere alcunché a prescindere. Ha voglia di giocare e mettersi in mostra, ma con lo spirito giusto e rispettando i criteri meritocrarici. È già da due settimane che si allena con noi, e lo staff tecnico ha molto apprezzato la sua abnegazione al lavoro settimanale e l’impegno che mostra in ogni allenamento. È un ottimo difensore e ha una fisicità importante che potrà esserci, senza dubbio, di aiuto per il prosieguo della stagione”.

Da parte di tutta la società, un caloroso ‘in bocca al lupo’ ad Alessio per questa nuova esperienza all’ombra dell’abbazia.

Uff stampa BPC Virtus Cassino