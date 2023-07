SERIE B UFFICIALE – Alex Ranuzzi e Andrea Costa Imola avanti insieme

Un’altra riconferma in casa Andrea Costa, quella di Alex Ranuzzi.

Forte del biennale firmato la scorsa estate, il numero 11 imolese continuerà a vestire la canotta biancorossa.

Queste le parole di Coach Di Paolantonio:

“Siamo contenti di aver potuto rinnovare Alex, che è un giocatore di grande esperienza che conosce già molto bene Imola e che potrà essere d’esempio e d’aiuto, per la crescita e lo sviluppo tecnico e non solo dei ragazzi più giovani, con i quali quest’anno dividerà compiti, minuti e responsabilità”

Le prime dichiarazioni di Ranuzzi: “Sono contento di poter indossare ancora la maglia dell’Andrea Costa per cui abbiamo lottato tanto in passato e continueremo a farlo per riportare l’entusiasmo che merita questa piazza. Un ringraziamento speciale a coach Di Paolantonio per credere in me ed anche alla società per la fiducia nel rinnovare il legame che ci lega. Forza Andrea Costa!”

UFF.STAMPA ANDREA COSTA IMOLA