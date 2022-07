SERIE B UFFICIALE – Alfonso Zampogna prima conferma di Roseto

La Società Pallacanestro Roseto è lieta di comunicare la conferma dell’atleta Alfonso Zampogna per la stagione sportiva 2022/23.

Mix di istinto giovanile e di gestione dei ritmi da veterano, il play classe 2000 difenderà i colori biancazzurri per il secondo anno consecutivo, reduce da una stagione che gli sarebbe valsa la nomination per il titolo di Miglior Under (8,6 i punti di media, con il 45% da tre punti e oltre 2 assist, e con un high di 18 punti contro Cesena e Senigallia), senza quell’infortunio che gli ha impedito di giocare Quarti di Finale e Semifinale dei Play Off, per poi generosamente giocare la serie Finale con Rimini, ma al 30% della condizione.

“Sono contentissimo di far parte ancora di questo team e orgoglioso del fatto che la società abbia deciso di continuare ad investire sulla mia crescita come giocatore – sono le prime parole di Zampo, com’è stato ribattezzato dai tifosi con i quali si è subito stabilito un feeling naturale – Mi hanno insegnato che la fiducia è un valore e che come tale va conquistata, e partendo da questo presupposto lavorerò ogni giorno affinché la scelta della società e del tecnico sia ben riposta. Anche se il campionato è finito da meno di due settimane personalmente non vedo l’ora di ricominciare per preparare al meglio una stagione nella quale, sono certo, l’obiettivo sarà non solo arrivare fino in fondo, ma riuscire a completare l’opera”.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO