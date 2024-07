SERIE B UFFICIALE – Almansi firma con Vicenza

La Pallacanestro Vicenza 2012 comunica di aver definito l’accordo per la prossima stagione 2024/2025 con il forte esterno lombardo Gian Paolo Almansi, guardia-ala di 196 cm per 89 chili, classe 2002.



Nativo di Sesto San Giovanni, Giampy sin da piccolo é cresciuto con la palla a spicchi in mano. Giovanissimo, Under 15 ed Under 16, già disputa le finali nazionali con il club di Bernareggio, nel quale a soli 16 anni viene aggregato alla prima squadra, in serie B, trovando rapidamente stabile impiego sino alla stagione 21/22, chiusa con 25 minuti di utilizzo media partita, 12.3 punti, 36% da 2 punti, 35% da 3 punti, 3.6 rimbalzi. Numeri che lo mettono nel mirino di coach Pillastrini che con la sua Cividale é impegnato nella rincorsa alla promozione alla A2. A sole quattro giornate dalla chiusura del campionato, Almansi si trasferisce

così in Friuli e contribuisce al raggiungimento dello storico risultato, andando anche due volte in doppia cifra nelle 13 presenze accumulate, tra regular season e playoff.

Poi, da Cividale passa all’ambiziosa Pielle Livorno, che chiude la stagione ai playoff (ma senza promozione finale), dove Almansi fa registrare un ragguardevole tabellino complessivo di 12 punti di media, col 64% da due e 37% da tre. L’ultima stagione 23/24 è ancora in Toscana, questa volta a Piombino che conclude al 7^ posto nel girone Ovest della B nazionale. Giampy mette insieme ancora numeri notevoli: 11.4 punti a partita, con il 54 % da 2 punti, il 42 % da 3 punti e 4.6 rimbalzi.

Nella post season il neo biancorosso é stato selezionato (unitamente ad Alessandrini, Piccin e Bonavida) nella Nazionale Azzurra di 3×3 Under 23, con la quale a Bratislava ha appena vinto il Nations League Europeo!

Giocatore mancino, con ottimo tiro da 3 punti, sa concludere anche dal palleggio o con arresto e velocità di esecuzione. Rapido nelle ripartenze e transizioni, sarà una pedina di spessore per il gioco che vorrà proporre coach Ghirelli.

Benvenuto a Vicenza, Giampy!

UFF.STAMPA PALL.VICENZA