SERIE B UFFICIALE – Almansi resta a Bernareggio anche il prossimo anno

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 è lieta di poter annunciare che anche per la

prossima stagione il numero 23 Gian Paolo Almansi continuerà la sua crescita con la

maglia reds.

Gian Paolo, classe 2002, ha giocato minuti importanti la scorsa stagione segnando 4.4

ppg con il 34% da 3 punti ed il 50% da 2.

“Sono molto felice di rimanere a Bernareggio dove in questi anni sento di essere

cresciuto molto. Spero che la prossima stagione sia ricca di emozioni e risultati proprio

come quella che purtroppo non siamo riusciti a terminare” – ha dichiarato lo stesso

Almansi.

Felice anche coach Marco Cardani – “Credo che abbia tutte le caratteristiche per far

si che questa sia la stagione della sua consacrazione a questo livello. Gian Paolo ha

tutte le carte in regola tecnicamente e fisicamente per giocare in questa categoria ed è

ovvio che dovrà farsi trovare pronto per esser ancor più protagonista rispetto a quanto

fatto quest’anno, soprattutto in termine di continuità di rendimento che per un giovane

è tostissima: ma è lo step ulteriore che dovrà fare questa stagione”.

–

Ufficio Stampa PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99