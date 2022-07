SERIE B UFFICIALE – Altra conferma per Legnano, Diego Terenzi rinnova con i Knights

Il GM Maurizio Basilico ha riconfermato la guardia di origine pesarese Diego Terenzi, che quindi vestirà ancora la maglia dei Legnano Knights anche per la stagione 2022/2023.

Ottime cifre per il classe 1995 dei Knights che ha chiuso la stagione regolare con 15.1 punti media, 6 rimbalzi, 1.4 assist e 2.6 recuperi.

Basilico: “Ci siamo trovati benissimo con Terenzi e la sua riconferma non è stata difficile. Avevamo già proposto a Diego di rimanere a metà stagione, quindi confermarlo ora è diventato del tutto naturale.”

Terenzi: “Sono felicissimo di passare un altro anno a Legnano, una società in cui mi sento amato; questo aspetto penso sia importantissimo per un giocatore. La società sta allestendo una società di livello e gli obiettivi sono chiari fin da ora. Sicuramente i presupposti per far bene ci sono tutti e sono sicuro di vedere ancora entusiasmo sulle tribune come, e anche più, dello scorso anno. Non vedo l’ora di cominciare ad agosto per regalare ancora più emozioni della passata stagione. Ci vediamo presto… dal vostro pistolero!”

Terenzi continuerà a vestire la maglia numero 99.

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights