SERIE B UFFICIALE – Altra partenza da Chieti, Tiberti firma con Jesi

Un regalo pre derby per la General Contractor che aggiunge al proprio roster la classe e l’affidabilità di Edoardo Tiberti.

Nell’ottica di potenziare l’organico e con l’obiettivo di mantenere alta l’asticella delle proprie ambizioni sportive Basket Jesi Academy è intervenuta sul mercato potenziando il proprio pacchetto lunghi alla vigilia del sentito derby di sabato sera con Fabriano.

Edoardo Tiberti, lungo nativo di Londra, classe 1997, è uscito ieri dal contratto che lo legava alla Lux Chieti per accettare una nuova sfida sportiva a Jesi e sarà già da oggi a disposizione di coach Ghizzinardi per conoscere i suoi nuovi compagni e preparare l’esordio di sabato nel derby delle Marche.

Giocatore dotato di grande fisicità, con marcate caratteristiche da giocatore interno, Edoardo è un ottimo rimbalzista sui due lati del campo e accrescerà il livello tecnico e atletico del quintetto jesino.

Cresciuto nel vivaio di Moncalieri, ha fatto il suo esordio fra i senior in serie D a San Mauro, nel 2014/15 prima di approdare in C silver con il Kolbe Torino.

Nel 2016/17 inizia la sua esperienza a Rimini, esperienza di approccio nel primo anno cui segue una seconda stagione chiusa con 10.1 pt di media e 6.4 rimbalzi, (ai playout non bastano i suoi canestri per regalare agli allora Crabs la salvezza). L’anno successivo gioca a Treviglio in A2, prima di tornare in B nel 2019/20, a Faenza e trovare una dimensione coerente con le sue qualità (11.7, pt e 8.3 rimbalzi a partita).

Nel 2020/21 è alla Rennova Teramo dove crescono anche le sue statistiche (14.8 punti a partita, 56% e 8.1 rimbalzi).

Segue una altrettanto buona stagione a Rieti, sponda NPC, fermatasi in semifinale playoff.

Lo scorso anno Tiberti ha giocato una buonissima stagione a Piombino prima di firmare in estate a Chieti arruolato da coach Aniello, fatturando fin qui 13,7 pt, con 9.1 rimbalzi a partita.

Edoardo Tiberti vestirà la casacca nr 32.

UFF.STAMPA GENERAL CONTRACTOR JESI