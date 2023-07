SERIE B UFFICIALE – Altri due under per Salerno, presi l’argentino Fernández Lang e il maliano Haidara

Non smette di rifarsi il look la Lars Virtus Arechi Salerno, lo sta facendo pensando non soltanto alla prima storica partecipazione al campionato di B Nazionale ma anche al futuro.

Da sempre pronto a investire per il settore giovanile, il presidente Renzullo ha dato ancora una volta il via libera al ds Corvo per portare a Salerno alcuni dei migliori talenti del panorama nazionale. E così: detto, fatto. Il club blaugrana annuncia il tesseramento della talentuosa ala argentina classe 2006 Tomás Fernández Lang (si ringrazia per la collaborazione Agrigento) e del centro maliano classe 2005 Abdramane Haidara (si ringrazia per la collaborazione Roseto) che si alterneranno tra prima squadra e settore giovanile (si ringrazia Antonio Tommarelli per la concessione delle foto). Due veri colpi in ottica presente ma soprattutto in ottica futuro se si considerano l’età, le qualità e i vari riconoscimenti ottenuti fino a oggi dai neo blaugrana.

Il primo oltre a vantare nel suo curriculum un Mondiale under 17 e una partecipazione al camp NBA, ha aggiunto negli ultimi giorni anche la convocazione nella Nazionale argentina senior sperimentale B che sarà impegnata in palestra fino al prossimo 13 agosto. Non male davvero per un classe 2006. Cresciuto con l’Estudiantes de Santa Rosa, Fernández si trasferisce poi in Italia dove prima si mette in mostra con l’under 17 della Dinamo Sassari, poi con l’under 17, 19 e la Serie C della Real Basket Agrigento e infine con la Fortitudo Agrigento dove viene aggregato in pianta stabile con l’A2. Haidara, invece, nel 2018 comincia la sua interessante avventura in Italia giocando con l’Orange1 Bassano e iniziando a mettere in bacheca i primi titoli e riconoscimenti come il campionato under 14, nel 2021 si trasferisce al Roseto Basketball Academy dove conquista la Finale Nazionale con l’under 17 Eccellenza e un posto nella prima squadra impegnata nel campionato C Silver, infine nel 2022 passa al Roseto 20.20 conquistando la promozione in B Interregionale.

Il direttore sportivo salernitano Pino Corvo presenta così i due gioiellini tesserati dalla Virtus: “Due operazioni a cui teniamo molto, sia il presidente che il sottoscritto, e che rispecchiano in pieno i valori della nostra strategia. Siamo convinti di aver tesserato due ragazzi davvero molto interessanti, che davanti a sé hanno un futuro che potrebbe raccontare soltanto cose belle. Ovviamente solo lavorando sodo da qui in avanti sarà possibile confermare quelle che attualmente sono le premesse, quello stesso lavoro che sono sicuro gli permetterà di poter essere già utili alla causa blaugrana nella prossima stagione. Ma se oggi Tomás e Abdramane sono a Salerno è per merito anche della collaborazione di Agrigento e Roseto”.

UFF.STAMPA VIRTUS ARECHI SALERNO