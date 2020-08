SERIE B UFFICIALE – Altro acquisto per la Sutor Montegranaro, è arrivato il playmaker Giuseppe Angellotti

Nuovo arrivo in casa gialloblù, si tratta di Giuseppe Angellotti, playmaker nato il 21/03/2000, 182 cm.

Carriera – Dopo aver militato nelle categorie giovanili, nel 2015/16 passa alla Poderosa e l’anno successivo in doppio tesseramento gioca a San Benedetto del Tronto in serie C Silver dove realizza 140 punti con una media di 6,7 con 21 minuti di impiego e un higt di 15 punti. L’anno successivo gioca ancora nella Poderosa anche in DNG e nel 2018/19, sempre in doppio tesseramento torna a calcare i parquet di C Silver con la maglia di Tolentino dove chiude con 107 punti, 21 partite giocate e una media di 4,5 punti con un higt di 18 punti. Negli ultimi due anni è stato ancora alla Poderosa aggregato alla squadra di Legadue.

“Per me sarà un grosso onore vestire la maglia della Sutor Basket Montegranaro – ha detto Angellotti – perché se mi sono appassionato a questo sport è stato proprio per la Sutor che fin da piccolo ho seguito quando militava in serie A essendo un suo grande tifoso. La reputo una grande opportunità e spero di sfruttarla al meglio. Colgo l’occasione per salutare tutti i tifosi gialloblù e non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Quello che andremo ad affrontare sarà un campionato particolare visto la situazione che abbiamo passato per il Covid-19, un torneo tutto da vivere dove saremo chiamati a combattere in ogni sfida, speriamo bene. Sono fiducioso”.

