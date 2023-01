SERIE B UFFICIALE – Altro colpo Delfes Avellino: in biancoverde arriva Andrea Traini, saluta Alessandro Marra

Si è presentato oggi agli organi di stampa il nuovo giocatore della IVPC Del Fes, Andrea Traini.

”L’obiettivo è un girone di ritorno da vivere, per me ci possono essere molte sorprese…magari potremmo esserla.”

GRAZIE CAPITANO 💚

La A.S.D. IVPC Del Fes Avellino desidera ringraziare l’atleta Alessandro Marra, per il contributo offerto nelle ultime due stagioni con la maglia biancoverde. Per ragioni di natura personale e professionale, le strade del giocatore e della IVPC DelFes si separano. A Marra va un in bocca al lupo in vista dei futuri impegni professionali.

L’atleta chiude la sua esperienza in Irpinia con 8.5 punti di media nel corso delle 14 gare disputate nella stagione 2022/2023 con il 50.0% da due, il 41.0% da tre ed il 67.0% ai liberi.

“Alessandro ha ricoperto un ruolo importante nella nostra società, per tale ragione intendiamo ringraziarlo per l’impegno assunto in questi anni e per la fiducia che ha riposto sin da subito in questo progetto, con cui siamo cresciuti insieme” ha dichiarato il Presidente Gennaro Canonico. Nell’augurargli un in bocca al lupo per le sue prossime esperienze, desideriamo dirgli ancora una volta: Grazie Capitano”.

Uff stampa DelFes Avellino