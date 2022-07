SERIE B UFFICIALE – Altro innesto per Mestre, firmato Sebastianelli

By

Gemini, arriva da Vicenza il 2001 Fabio Massimo Sebastianelli.

Voluto dal nuovo coach Cesare Ciocca che proviene da Vicenza sarà della Mestre anche la guardia Fabio Massimo Sebastianelli, giocatore classe 2001 di 195 centimetri. Nato a Palestrina e cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra Roma dove ha giocato fino al 2018, lo scorso anno Sebastianelli a Vicenza ha calcato il parquet per 31 volte – 28 in stagione regolare e 3 nei playoff – partite in cui ha messo a segno 173 punti con una media del 43% da 2, del 23% da 3 e del 58,5 dai liberi, cifre che il nuovo tecnico mestrino crede fortemente possano migliorare nella prossima stagione dove l’ha voluto ancora al suo fianco vedendo ampi margini di crescita.

Prima della stagione a Vicenza il giovane Sebastianelli si era già fatto notare alla Liofilchem Roseto, squadra che lo aveva anche fatto maturare grazie al doppio tesseramento prima con Teramo in serie C Silver e quindi a Giulianova in serie B.

La Gemini Mestre dà il benvenuto a Fabio Massimo Sebastianelli!

