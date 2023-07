SERIE B UFFICIALE – Altro innesto San Severo, firmato Arcangelo Guastamacchia

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Arcangelo Guastamacchia, ala di 1.99 proveniente da Teramo.

Originario di Castel San Pietro ha svolto la trafila delle giovanili con la Virtus Bologna arrivando ogni anno alle finali Nazionali e giocando anche l’Euroleague Basketball Next Generation Tournament U18. Nel proprio personale curriculum si annoverano anche esperienze internazionali in maglia Azzurra a livello U14, U15 (Torneo dell’Amicizia 2017 in Grecia) e U16 (Festival olimpico giovanile europeo 2017 in Ungheria). A livello di club il suo debutto è datato 20/21 in B nelle fila di Ozzano (3 punti e 4 rimbalzi in 12′ di utilizzo) quindi un’esperienza in A2 con Cento l’anno successivo ed infine l’anno scorso nella Teramo A Spicchi dove migliora le sue percentuali realizzative concludendo con 7 di media in 19 minuti ed un interessantissimo 39% da 3.

A commentare l’arrivo di Guastamacchia, nuovo giocatore giallonero è il Direttore Sportivo, Panizza.

“Arcangelo è quel tipo di giocatore che dimostrerà tutta la sua ambizione già dall’inizio. Cercavamo un profilo giovane come il suo in quanto crediamo con convinzione che faccia al caso nostro per grinta, carisma, determinazione, voglia di emergere e di strappare minuti importanti in una Serie non semplicissima”.

Benarrivato nella famiglia giallonera insieme, Arcangelo!

