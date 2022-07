SERIE B UFFICIALE – Altro tassello per Omegna, firmato Picarelli

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che, l’esterno Andrea Picarelli, lo scorso anno alla Virtus Raguasa, è un nuovo giocatore rossoverde.

Classe 1996, Picarelli è una guardia/ala di 196 cm, buon realizzatore che nella passata stagione viaggiava a quasi dodici punti di media con Ragusa.

“Siamo felici di aver aggiunto un altro profilo congeniale alla pallacanestro di coach Quilici – il commento del DS Filippo Fanchini. Andrea è motivato, è un ragazzo serio e ci aiuterà molto in entrambe le metà campo”

“Quando ti chiama Omegna la scelta è molto semplice e non c’è tempo per riflettere – le prime parole di Picarelli. È una società che negli ultimi anni è sempre stata nell’élite, facendo spesso finali per salire di categoria, quindi rappresenta per me una grande opportunità di crescita e maturazione. Ringrazio Ragusa per avermi dato la possibilità di venire qui. Sono contento di tornare a lavorare con coach Quilici con cui mi sono trovato molto bene nella nostra esperienza passata, e lo ringrazio, insieme alla società, per avermi portato in una squadra di alto profilo. L’obiettivo è quello di competere al massimo livello possibile, e di dare il 110% dal primo giorno di raduno”.

Il giocatore sarà presentato a giornalisti e tifosi giovedì alle 19:30 presso l’Hotel Rosa di Baveno.

Uff.Stampa Fulgor Basket