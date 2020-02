SERIE B UFFICIALE – Amar Balic alla Virtus Pozzuoli

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver ingaggiato il giocatore Amar Balic dal Giulianova Basket, serie B girone C.

Classe 1996, playmaker di 180 cm per 72 kg., Balic è cresciuto nelle giovanili del Crabs Rimini, esordendo nel 2015 nel campionato di Serie B. Sempre nel torneo cadetto ha disputato ottime stagioni con le maglie della Nuova Pallacanestro Monteroni e del Costa d’Orlando dove ha disputato due campionati incrementando le cifre personali fino a portarle ai 14.4 punti di media lo scorso anno. Ha iniziato la stagione 2019/2020 in serie A1 Bosniaca nelle fila del KK Vogošća Sarajevo, dove ha viaggiato a 10,4 punti, 3.3 rimbalzi e 4.9 assist di media a partita al cospetto di formazioni che partecipano alle competizioni europee. Poi, a fine dicembre è passato al Giulianova Basket dove ha realizzato 77 punti in 6 gare, con una media di 12.8 a partita, con percentuali del 39% dal perimetro, 100% ai liberi e 31% dal pitturato. Amar Balic da oggi è a disposizione di coach Mariano Gentile.

“Mi hanno parlato tutti bene della Virtus, conosco già alcuni giocatori – ha dichiarato Balic -. Ho deciso di venire a Pozzuoli perché è una società solida che ha forti ambizioni e voglio aiutare la squadra a raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati. Sono un classico playmaker, mi piace coinvolgere i compagni, giocare il pick and roll e il tiro dalla distanza è una delle mie prerogative”.

