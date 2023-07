SERIE B UFFICIALE – Andrea Auletta nuovo coach di Cassino

La SSD a RL Virtus TSB 2012 Cassino comunica che Andrea Auletta sarà il nuovo allenatore della prima squadra della BPC Virtus Cassino per i prossimi due anni.



Classe ’95, Andrea, dapprima atleta e adesso giovanissimo tecnico, si forma tra le fila della NPC Rieti, dove ricopre dalla stagione sportiva 2013/14, il ruolo di capo allenatore di varie annate del settore giovanile, e di assistente allenatore nelle varie avventure della formazione reatina tra serie A2 e B. Modello di impegno e perseveranza nello studio della pallacanestro, Andrea ha rappresentato per la società, la prima e unica scelta come successore di coach Russo; un profilo brillante, giovane e che andrà a ricoprire con dedizione e passione un ruolo cruciale nella costruzione del team di punta della città benedettina, come quello del capo allenatore.

Braccio destro di allenatori di primissimo livello nel panorama cestistico nazionale come Nunzi, Alessandro Rossi e Ceccarelli, Andrea avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo valore nella sua prima avventura da capo allenatore in un team che, proprio come lui, sarà nuovamente improntato alla linea verde nel solco tecnico tracciato nella passata stagione sportiva agonistica.



Queste le sue parole di coach Auletta da capo allenatore della BPC Virtus Cassino: “Sono orgoglioso e felicissimo di approdare alla Virtus Cassino, società che si è sempre fatta valere ottenendo anche una prestigiosa promozione in A2. Ringrazio di cuore la famiglia Manzari, e in particolar modo il presidente ed il Direttore Sportivo per avermi voluto ed avermi dato questa grande opportunità affidandomi un ruolo nuovo, molto importante, come quello di capo allenatore in un campionato prestigioso come la serie B Nazionale. È per questo motivo che non vedo l’ora di conoscere la città ed iniziare questo viaggio per ripagare con umiltà e lavoro la fiducia dimostrata. Affronteremo un campionato nuovo, stimolante e allo stesso tempo complicato, visto anche il calibro di determinate squadre posizionate all’interno del nostro girone. Sono certo che, grazie al costante lavoro della società e alla forza del gruppo che andremo a formare, costruiremo insieme l’ambizione e la fame di ogni singolo giocatore. Giocheremo sui campi di tutta Italia con vigore e impegno ogni singola domenica, ed è per questo che chiamo a raccolta tutti i tifosi che dovranno starci vicino durante tutto l’anno, per far sì che quest’anno sia ambizioso e indimenticabile come quello che ci siamo lasciati alle spalle. Forza Virtus, forza Cassino”.



Nei prossimi giorni, seguiranno comunicazioni ufficiali per la presentazione del tecnico alla stampa, ai tifosi e alla città tutta.

Da parte del club, dunque, un caloroso benvenuto ad Andrea e un sentito ‘in bocca al lupo’ per questa sua nuova avventura sportiva all’ombra dell’abbazia.

​

UFFICIO STAMPA, MKT & COMUNICAZIONE BPC VIRTUS CASSINO