SERIE B UFFICIALE – Andrea Bargnesi firma con Libertas Livorno

La Libertas Livorno 1947 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Andrea Bargnesi, play di 182 cm per 73 kg, che nella passata stagione ha giocato in serie B con la maglia della Sangiorgese Basket. Per il ragazzo, classe 2001, 35 presenze con la media punti di 11,2 per gara.

La carriera di Bargnesi ha spiccato il volo nell’Under 14 del Basket Fanum, la squadra di casa, dove la sua media di 34,7 punti a partita fu notata dagli osservatori di Bassano del Grappa, club che ne prelevò il cartellino nell’estate del 2015. Con la canotta dei vicentini, il play marchigiano ha seguito tutta la trafila del settore giovanile fino al debutto in prima squadra a 15 anni e mezzo in C Gold. Al primo approccio con la categoria Bargnesi fa registrare cifre di alto profilo: 23 presenze, 9,6 punti di media e un high stagione di 23. Numeri confermati nelle due successive stagioni bassanesi.

Nel 2019 per Bargnesi c’è il salto in serie B: firma per il Pino Dragons Firenze dove inizia a conoscere la categoria. Un anno in Toscana, poi il passaggio a San Giorgio su Legnano dove la permanenza è di due stagioni.

L’anno scorso Bargnesi è stato uno dei migliori under dell’intera serie B. Giocatore dotato di una buonissima mano dalla distanza, non disdegna l’idea di fare scorribande nel pitturato per attaccare il canestro. Ha grande capacità di mettere in ritmo la squadra e sul proprio talento spruzza massicce dosi di fosforo.

Uff.Stampa Libertas Livorno