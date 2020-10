SERIE B UFFICIALE – Andrea Caridi nuovo rinforzo del Green Basket Palermo

Il Green Basket Palermo arricchisce il proprio roster per la stagione 2020/21. È infatti giunto in Sicilia questa settimana Andrea Caridi, ala-centro classe ’98 proveniente dalla Cestistica Verona (Serie C Gold Veneto).

198 di pura fisicità, Caridi è rimasto subito entusiasta del progetto palermitano e dell’idea di fare il salto di categoria dopo diversi anni in C. “Quando ho ricevuto la chiamata del coach non ho esitato, mi ha presentato un progetto che ritengo essere molto interessante. È un’opportunità importante per me di approdare in una categoria superiore, una lega nazionale. Da quello che ho intravisto nei primi allenamenti insieme possiamo essere una squadra che può farsi valere; dipende sempre se riusciamo a partire vista la situazione di emergenza che viviamo in questo periodo”.

Andrea sa di potersi ritagliare uno spazio importante nella squadra, e si presenta così ai tifosi biancoverdi: “Ho fatto tutto il percorso delle giovanili con Ferrara, con l’ultimo anno da aggregato alla formazione di A2. Poi ho giocato diversi anni nella C Gold veneta, l’ultimo con Verona. Come ruolo principalmente sono un 5, credo di potermi ritagliare qualche spazio per dare anche io un contributo importante alla squadra”.

–

Uff stampa Green Basket Palermo