SERIE B UFFICIALE – Andrea Chiriatti resta ai Lions Bisceglie e sarà ancora capitano

Pronti a ripartire, con l’entusiasmo, la passione e la determinazione di sempre. La stagione 2020-2021 dei Lions Bisceglie comincerà, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, già a metà settembre con la partecipazione alla Supercoppa, manifestazione allargata anche alle compagini di Serie B. Quanto al terzo torneo cestistico nazionale, il fine settimana più “gettonato” per il via è quello fra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Toccherà perciò rispettare il tradizionale appuntamento nei giorni immediatamente successivi a Ferragosto col raduno e l’inizio della preparazione.

Se le date, al momento, costituiscono un’incognita, non è così per la sostanza del lavoro svolto, in questi mesi particolari e specie nelle ultime settimane, dall’intera dirigenza del club per allestire un organico competitivo, all’altezza della situazione, in linea con lo stile Lions e in grado di scaldare l’esigente piazza biscegliese. Il direttore sportivo Sergio Di Nardo, d’intesa con coach Gigi Marinelli, ha sondato il mercato senza sosta.

Conferma di enorme valore tecnico ed emotivo è senza dubbio quella del capitano Andrea Chiriatti, che si accinge a indossare la canotta biscegliese per la nona annata su undici di carriera.

«Nei momenti di difficoltà hai sempre bisogno di certezze, di stabilità, di poter credere in un progetto. Io ho Bisceglie nelle mie certezze» ha affermato il 27enne barlettano.

«Nonostante la crisi che stiamo vivendo la società è riuscita a mettere su una squadra sulla quale scommetterei ciecamente e naturalmente le prospettive sono più a lungo termine. Sono contento della riconferma perché mi rendo conto che la dirigenza può fare affidamento su di me e sono grato a loro come sono grato allo staff» ha aggiunto l’ala nerazzurra, che nel torneo 2019-2020 ha giocato in media 17.8 minuti per gara con 3.8 punti, 2.4 rimbalzi e la consueta dimostrazione di leadership difensiva che va ben oltre le cifre e lo rende amatissimo dal pubblico biscegliese.

«Confido di poter dimostrare loro sul campo che ho voglia di rivalsa, non sono contento delle mie ultime prestazioni nello scorso campionato e voglio rifarmi. Spero che tutti i tifosi ci siano vicini, credano nel progetto e lo sostengano. Avete la mia parola che quest’anno sarà una battaglia in ogni singola partita» ha sottolineato Andrea Chiriatti.

«Siamo orgogliosi del fatto di poter annunciare la prosecuzione del rapporto con un giocatore di caratura, al quale siamo legati profondamente specie per la crescita tecnica, professionale e umana compiuta insieme a noi nel corso degli anni» ha commentato il ds Di Nardo. «Andrea Chiriatti è un esempio per tutti, dentro e fuori dal campo». Lions Basket Bisceglie srl desidera, in questa fase che precederà l’annuncio di nuovi interventi sul mercato, ringraziare indistintamente – ancora una volta – tutti i giocatori e i componenti dello staff tecnico che hanno fatto parte dell’organico 2019-2020 e che non risulteranno riconfermati. Il loro contributo alla causa nerazzurra e la loro abnegazione non saranno mai dimenticati: la società è certa che coloro i quali saranno chiamati a indossare la canotta nerazzurra sapranno degnamente ricalcare quello stesso spirito e mostrare l’attaccamento ai colori che giocare a Bisceglie richiede da sempre.

–

Uff stampa Lions Basket Bisceglie