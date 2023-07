SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola annuncia il play Gian Marco Drocker

L’Andrea Costa Imola è con grandissimo entusiasmo che annuncia l’arrivo di Gian Marco Drocker. Un vero e proprio colpo l’acquisto del play classe 2001, che la scorsa stagione militava ai Legnano Knights. Lucchese di nascita, prodotto del settore giovanile del Basketball Club Lucca, Figlio d’arte, il padre Gian Paolo è stata una vera leggenda del basket toscano.

Le sue prime parole in biancorosso: “Sono molto contento di venire a Imola, non vedo l’ora di scoprire come sarà il campionato e di che livello sarà.

Ho sentito spesso parlare di Imola, da Carlo Trentin visto che siamo molto amici, per tanto so già ciò che mi troverò davanti essendo anche già venuto sugli spalti del Ruggi. Sarà davvero bello giocare in un palazzetto così, con tifosi così appassionati.”

L’entusiasmo di Coach Di Paolantonio: “Gian Marco è una combo moderna, in grado di coprire i ruoli di guardia e playmaker. Questo ci consentirà di schierare diversi quintetti in campo dei quali lui sarà un cardine, essendo un giocatore che a dispetto della giovane età ha già un vissuto molto importante con campionati di livello giocati alle spalle. Siamo estremamente soddisfatti ad averlo convinto di venire a giocare per noi ad Imola. Con lui siamo certi di poter ancora una volta di poter ottenere i risultati prefissati.”

Benvenuto a Imola Gian Marco!

Area Comunicazione Andrea Costa Imola