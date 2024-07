SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola annuncia il veterano Giacomo Sanguinetti

L’Andrea Costa Imola è lieta di annunciare il suo primo acquisto: Giacomo Sanguinetti.

Giacomo Jack Sanguinetti approda alla corte di Coach Angori, dopo una stagione passata all’ombra del Terminillo tra le fila della Real Sebastiani Rieti.

Classe 1990 Sanguinetti è un play guardia dall’ottima mano e con una visione di gioco a 360 gradi, amante del pick and roll.

Sanguinetti porta ad Imola grinta ed esperienza dopo aver militato in realtà importanti di A2 e serie B (solo alcune NPC Rieti, San Vendemiano, Bakery Piacenza, Scafati, Assigeco Piacenza e Ozzano) fino a toccare la serie A1 alla corte della Vanoli Cremona.

“Son contento di aver firmato ad Imola in una piazza calda e dove c’è molta passione. Sarà sicuramente un ambiente lavorativo molto bello e non vedo l’ora.

Giocare in società con un gran seguito di pubblico è sempre emozionante e stimolante per noi giocatori. Non vedo davvero l’ora di cominciare!”

Pronto a vestire la maglia nr 22 Giacomo Jack Sanguinetti benvenuto in biancorosso!!

Area Comunicazione

Andrea Costa Imola Basket