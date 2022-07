SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola annuncia la firma di Pietro Agostini

L’Andrea Costa Imola Basket comunica di aver trovato un accordo con l’ala/pivot di 206 cm Pietro Agostini. Nato il 2 ottobre del 1999 in quel di Trieste, è cresciuto cestisticamente in America. Nel 2015, infatti, si è trasferito a Boston con una borsa di studio alla Hyde School, successivamente a New York e infine ha fatto un’esperienza a Kennesaw State University in Georgia, dove ha esordito ottenendo un buon minutaggio in NCAA. Terminati gli studi, nella stagione 2020/2021 è tornato in Italia alla Gesteco Cividale, per poi trasferirsi a febbraio della stessa annata ai Tigers Cesena. Lo scorso campionato, invece, ha giocato la prima parte in Serie B con Lumezzane viaggiando a 6.2 punti e 6.2 rimbalzi di media con il 41% da due, il 27% nelle triple ed il 67% ai liberi mentre nella seconda parte di stagione ha indossato la canotta della Pavimaro Molfetta.

Le prime parole di Agostini in biancorosso:

«Sono molto ma molto contento di vestire la maglia di Imola. E’ una realtà romagnola che quando arrivi si respira aria di grande basket e la vicinanza e l’entusiasmo dei tifosi. Poi, per togliere ogni dubbio ci hanno pensato le parole di coach Grandi che mi ha mostrato un progetto basato su passione, dedizione, positività e soprattutto brava gente. Non vedo l’ora di iniziare!»

Andrea Costa Imola Basket

Area Comunicazione