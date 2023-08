SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola annuncia Riccardo Crespi

L’Andrea Costa Imola annuncia la firma il lungo Riccardo Crespi per la prossima stagione. Classe ‘97, torinese di 205 cm, ha già militato in svariate realtà del campionato come Crema, Montegranaro, Empoli, Piombino, Pavia e Ozzano. Ottimo rimbalzista, dalle doti fisiche importanti e della stazza dominante sotto la place.

Le prime parole del nuovo 33 biancorosso:

“sono molto felice di avere la possibilità di giocare per Imola prossimo anno e iniziare questo nuovo campionato insieme. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi dell’Andrea costa Imola che, da avversario, mi hanno sempre colpito per la carica che ti trasmettono in campo”.

Coach Di Paolantonio:

Aggiungiamo un giocatore che viene da una stagione molto importante a livello statistico, dove è stato tra i primi rimbalzisti ed uno dei migliori stoppatori del campionato

Oltre ad avere avuto impatto offensivo.

Queste sono le cose che gli chiederemo ad Imola e che siamo certi porterà in dote alla squadra: presenza in area sia in attacco che in difesa, potendo sfruttare le sue doti ed implementando contestualmente il suo bagaglio tecnico.

