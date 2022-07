SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola conferma coach Grandi

L’Andrea Costa Imola Basket è lieta di aver trovato un accordo con coach Federico Grandi per il rinnovo e il prolungamento del suo contratto. Una firma attesa e importante per uno dei protagonisti principali della scorsa stagione. L’allenatore emiliano è arrivato al timone dei biancorossi nell’estate 2021 e ha immediatamente dimostrato di poter dare alla squadra la sua impronta di gioco. Se l’Andrea Costa ha terminato la precedente annata senza sfigurare nei playoff contro Agrigento, poi promossa in A2, gran parte del merito è proprio di Grandi.

Il coach ha firmato un accordo che lo lega ai romagnoli non solo per la stagione 2022/2023, ma anche per quella successiva. Si tratta di un contratto a obiettivo, con il terzo anno che scatterà in automatico al raggiungimento della serie B nazionale.

