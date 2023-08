SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola conferma Corcelli

By

L’Andrea Costa Imola è con grande piacere che annuncia per il quarto anno di fila Nunzio Corcelli tra le proprie fila.

Imolese Doc, Nunzio ormai colonna portante della formazione biancorossa: approdato nella stagione 2020-2021 con l’arrivo di Moretti, riconfermato anche per questa stagione agli ordini di Coach Di Paolantonio.

Coach Di Paolantonio: ” Nunzio ha dimostrato grande entusiasmo nel poter continuare la sua esperienza con i colori biancorossi, e noi siamo certi che la sua energia e le sue qualità saranno fondamentali per la nostra squadra, sia in campo che nello spogliatoio”

Nunzio Corcelli: “Ringrazio il Coach e la Società per l’opportunità e per la stima nei miei confronti, sono orgoglioso e carico di indossare questa maglia per il quarto anno di fila.”

RICORDIAMO LA POSSIBILITA DI ACQUISTARE L’ABBONAMENTO CON LE SCONTISTICHE ENTRO L’8 AGOSTO 2023, INTANTO E’ TERMINATA LA PRELAZIONE PER I POSTI DELLA VECCHIA STAGIONE.

