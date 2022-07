SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola conferma Luca Fazzi

L’Andrea Costa Imola Basket comunica di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto del playmaker Luca Fazzi.

Figlio d’arte sì, ma non solo. Il classe 2002 sta seguendo le orme di papà Cristiano e nell’ultima stagione si è messo in luce sui parquet delle Serie B confermando di poter dire la sua in questa categoria. Grinta, determinazione e tanta voglia di mettersi in mostra. Il suo ingresso a partita in corso è stato spesso fondamentale nell’annata passata per i biancorossi di coach Grandi.

Il commento di Luca dopo il rinnovo con l’Andrea Costa:

«Sono molto contento di rimanere in questa squadra dopo il bel campionato dello scorso anno. E’ un ambiente in cui mi trovo bene, ringrazio Federico Grandi e i tifosi. Sono carico per iniziare al meglio questa stagione»

